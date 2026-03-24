«Напоминает цугцванг»: эксперт объяснил слова Трампа о паузе в войне с Ираном

США и Израиль за время ведения войны в Иране потеряли слишком много ресурсов, из-за чего президент Штатов Дональд Трамп заявил о приостановке ударов на пять дней. Как сообщает aif.ru, об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее Трамп заявил, что распорядился приостановить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Ираном. В Тегеране при этом заявили, что никаких контактов не было.

По мнению Перенджиева, американский лидер стремится сохранить лицо. Эксперт считает, что это «благоразумное решение» в сложившейся ситуации.

«Какой бы ход он ни сделал в этой ситуации он напоминает цугцванг. Это термин в шахматах, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиций. Вот и Трамп нашел такой ход, он не приведет, конечно, к ухудшению, но приостановит эскалацию», — заявил политолог.

При этом Перенджиев замечает, что ситуацию это не решит. Руководству Израиля такой шаг скорее всего не понравится, однако израильская общественность его поддержит. Эксперт считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен пойти на такой же мораторий.