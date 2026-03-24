Раскрыта причина резкого изменения позиции Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп изменил позицию по Ирану после налаживания контактов Египта с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Египетским сотрудникам разведки удалось наладить контакт с КСИР Ирана — военизированной группировкой, защищающей иранский режим и являющейся самым влиятельным органом безопасности и политической структуры страны, — и выдвинуть предложение о прекращении боевых действий на пять дней для укрепления доверия к прекращению огня. Эти обсуждения заложили основу для резкого изменения позиции [Трампа]», — говорится в материале.

Как отмечает издание, изменение позиции Трампа последовало за серией закрытых переговоров — через ближневосточных посредников, — которые, по словам американских чиновников, вселили в них надежду на возможность достижения соглашения по урегулированию конфликта.

По словам источников, эта ситуация также отражает растущее желание Трампа и некоторых его советников положить конец войне, поскольку президент сталкивается с политическими и экономическими последствиями конфликта. Однако арабские посредники в частном порядке выражали скептицизм относительно того, что США и Иран смогут быстро достичь соглашения, отмечая, что стороны по-прежнему далеки от согласия.

При этом высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что Трамп впервые узнал в субботу о возможности переговоров с Ираном и отнесся к этому положительно.

Ранее стало известно, что спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в последние дни напрямую общался с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Отмечается, что иранский министр сообщил Уиткоффу, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение.

