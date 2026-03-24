Ким Чен Ын назвал отказ КНДР от денуклеаризации правильным

Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва назвал правильным отказ от денуклеаризации с учетом обстановки в мире, когда права суверенных государств "беспощадно попираются". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, "враждебные силы" пытались вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия в обмен на некую компенсацию.

"Сегодняшняя реальность наглядно доказывает, насколько справедливы были стратегический выбор и решение нашего государства - отвергнуть сладкоречивые обещания врагов и необратимо, навсегда закрепить обладание ядерным оружием", - отметил лидер Северной Кореи. Он подчеркнул, что сегодня безопасность страны обеспечивается не какими-либо "декларациями или призывами, а силой, и мир защищается силой".

24 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что КНДР решила исключить слово "социалистическая" из названия своей конституции и внесла в документ ряд изменений.

По информации агентства, на второй день первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва председатель собрания Чо Ён Вон выступил с докладом. Он подчеркнул, что изменения в Конституцию республики, соответствующие требованиям нового этапа развития, являются важной вехой для юридического обеспечения успешного продвижения социалистического строительства.