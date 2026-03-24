Раскрыто имя возможного иранского переговорщика с США

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в последние дни напрямую общался с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американские и иранские источники.

Четверо иранских чиновников заявили изданию, что сообщения, переданные в последние несколько дней через посредников и в прямых разговорах с американцами, по сути, представляли собой попытки выяснить, как деэскалировать конфликт с целью предотвращения его дальнейшего обострения, включая нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру.

По словам официальных лиц, Арагчи заявил Уиткоффу, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение с гарантиями того, что США и Израиль больше не будут нападать на него.

Как отмечает издание, иранцы также добивались от Вашингтона смягчения экономических санкций — вопроса, который, по словам американских чиновников, на переговорах до войны мог быть решен только после того, как Иран выполнит свои ядерные и другие обязательства, предусмотренные любым соглашением.

Однако характеристика этих переговоров как «продуктивных бесед», данная президентом США Дональдом Трампом, по-видимому, преувеличивает текущее состояние переговоров, заключила газета.

Ранее стало известно, что заявление Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков. Такие действия главы Белого дома охарактеризовали как «бомбу замедленного действия».

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.