Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально назвал Южную Корею враждебным государством. Он также подчеркнул, что за любые посягательства последует расплата, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями", — заявил он.

Северокорейский лидер также добавил, что за любым возможным посягательством Южной Кореи на КНДР последует безжалостная расплата.

"Сделки не будет!" в Киеве высказались после слов Рютте о Зеленском

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы готовности Владимира Зеленского заключить сделку с Москвой было лишь игрой на публику. Он отметил, что "сделки не будет", сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа", — сказал Соскин.

По мнению эксперта, глава киевского режима всего лишь пытается вернуть Украину в поле зрения американского лидера, который полностью переключился на войну против Ирана.

Небензя предупредил, что Киев вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что киевский режим, отказываясь от переговоров и продолжая войну, вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что президент России неоднократно подтверждал приверженность страны к разрешению конфликта дипломатическими методами, пишет ТАСС.

"Президент России неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой. Ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования", - заявил Небензя.

СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост лидера Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа потенциальным лидером государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что заинтересованность Белого дома в поиске партнера по переговорам свидетельствует о желании выйти из конфликта.

Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в австралийском парламенте пожаловалась, что Европе "пришлось" отказаться от российского газа "за одну ночь", признав, что этот шаг был "болезненным", пишет РИА Новости.

"Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года", - пожаловалась фон дер Ляйен.

Во время своей речи глава ЕК также предложила австралийским депутатам представить ситуацию, при которой Австралия была бы вынуждена одномоментно прекратить продажу железной руды.