Трамп удивил Европу заявлением об Иране

Заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Автор назвал это «бомбой замедленного действия». Отмечается, что политик мог создавать прикрытие, чтобы отступить, «как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии».

По словам автора, вызывает вопросы также нежелание главы Белого дома раскрывать, с кем США якобы вели переговоры.

«Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция», — пишет издание.

Ранее Трамп во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами. До этого стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.