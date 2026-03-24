Иран озвучил неожиданное условие для завершения войны

Иран продолжит боевые действия до полного снятия всех экономических санкций. Об этом заявил военный советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Резаи, сообщает агентство Fars.

По словам Резаи, Тегеран также требует выплаты всех компенсаций и международных гарантий невмешательства США во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что решение о продолжении противостояния — это воля народа, верховного лидера и вооружённых сил.

Советник отметил, что война будет продолжаться, пока условия не будут выполнены в полном объёме.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Тегеран ведёт ответные действия, ситуация в регионе Персидского залива остаётся напряжённой.