Мелони сделала заявление после поражения на референдуме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после поражения на конституционном референдуме, которое отклонило реформу судебной системы, сделала заявление и опубликовала ролик на своей странице в социальной сети Х.

Мелони отметила, что итальянцы приняли решение и сделали свой выбор.

«И мы его уважаем. Мы будем двигаться вперед, как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии», — добавила Мелони.

Реформа в себя включала разделении карьерных путей прокуроров и судей и связанные с ними преобразования, чтобы предотвратить конфликт интересов и политическое влияние на суды.

Голосование считается действительным независимо от явки, которая составила 58,9 процента избирателей.

Против реформы судебной системы высказались около 54 процентов итальянцев, об этом свидетельствуют предварительные данные МВД после подсчета трех четвертей бюллетеней.

