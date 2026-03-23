«Зеленский гуляет»: экс-премьер Украины поразился произошедшему в Киеве

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев опустел из-за мобилизации — по его словам, большая часть мужчин в украинской столице прячется от сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Азаров, мужчины в Киеве вынуждены прибегать к различным способам избегания сотрудников ТЦК. В том числе — остаются дома и не выходят на улицу. Он также заявил, что некоторые открывают дверь только после особого шифрованного стука в дверь, который знают только близкие.

«В Киеве улицы становятся все более пустынными. Киевляне прячутся от сотрудников ТЦК у себя дома. <…> По улицам гуляет только Владимир Зеленский. Смех смехом, но это же трагедия огромнейшая», — заявил он.

Ранее в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва девушку.