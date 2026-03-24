СМИ раскрыли, кого США рассматривают как будущего лидера Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа в качестве потенциального лидера Ирана, которого Вашингтон готов был бы поддержать.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников, 64-летний политик, по мнению некоторых представителей Белого дома, мог бы стать подходящим партнером для переговорного процесса и возглавить страну. Его называют «популярным выбором».

Вместе с тем, как отмечает газета, в администрации пока не приняли окончательного решения. Рассматриваются несколько кандидатур, и цель состоит в том, чтобы найти фигуру, готовую к заключению соглашения. Один из источников издания подчеркнул, что Галибаф входит в число наиболее высокопоставленных претендентов, однако процесс отбора требует тщательной проверки и не терпит спешки.

На этом фоне Трамп объявил о временной приостановке американских ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, включая электростанции. Это решение, по его словам, связано с переговорным процессом между двумя странами. Американский лидер также отметил, что за последние два дня между Вашингтоном и Тегераном состоялись продуктивные консультации, направленные на урегулирование конфликта.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что авиаудар нанесен по базе шиитского ополчения в Ираке.