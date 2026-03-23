Украинские власти готовят коварный план против новых регионов России.

К такому мнению пришел член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Вместо того чтобы работать над миром, мне кажется, что украинские власти вынашивают очень плохие планы, которые не позволят в ближайшее время добиться прогресса в урегулировании конфликта», — отметил он.

В это же время Россия может обеспечить абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защитить мирное население. При этом Украина преследует всех русскоязычных на своей территории, заявил Мема.

По словам финского политика, для прочного мира Киеву необходимо признать исторические регионы России.

Ранее сообщалось, что проведение референдума в 2014 году и воссоединение Крыма с Россией спасло полуостров от этнических чисток. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о влиянии возвращения Крыма в состав России.