Раскрыто опасение Нетаньяху из-за США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается заключения сделки США и Ирана без учета интересов его страны. Об этом пишет Axios со ссылкой на израильские источники.

«Нетаньяху обеспокоен тем, что [президент США Дональд] Трамп может заключить сделку, которая не соответствует целям Израиля», — утверждается в публикации.

По данным издания, премьер опасается, что соглашение будет включать значительные уступки со стороны Израиля и ограничивать его возможность наносить удары по Ирану.

Ранее стало известно, что Иран четко дал понять администрации Трампа, что отказывается возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, предпочитая вести диалог с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.