Стармер резко высказался в адрес Трампа после скандального видео

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что осознал, что американский лидер Дональд Трамп своими резкими высказываниями пытается оказать на него давление. Об этом политик заявил, отвечая на вопросы парламентского комитета, пишет РИА Новости.

До этого глава Белого дома опубликовал в Truth Social ролик с пародией на британского премьера Кира Стармера. Его он в последние недели и месяцы часто критикует.

«Многое из того, что он говорит или делает, несомненно, направлено на то, чтобы оказать на меня давление. В этом у меня нет сомнений. Я прекрасно понимаю, что происходит», — пожаловался Стармер.

Он также подчеркнул, что намерен сосредоточиться только на том, что отвечает национальным интересам Великобритании.

Ранее сообщалось, что в скандальном ролике сидящий в своем кабинете Стармер собирается позвонить Трампу, чтобы сообщить ему, что Лондон больше не отправит корабли в Ормузский пролив, но опасается реакции американского лидера.

До этого президент США в присутствии лидеров «Большой семерки» (G7) заявил Стармеру, что больше не нуждается в помощи Британии в конфликте на Ближнем Востоке.