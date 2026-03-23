Зеленский посоветовал украинцам не игнорировать воздушную тревогу

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал соотечественников не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом политик заявил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар», — посоветовал Зеленский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Украине.