Зеленский посоветовал украинцам не игнорировать воздушную тревогу
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал соотечественников не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом политик заявил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар», — посоветовал Зеленский.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Украине.