Трамп сделал заявление о действиях России на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является поклонником действий России в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что журналисты попросили главу Белого дома сравнить действия США в Иране и России на Украине.

«Я не являюсь поклонником того, что делает Россия», — ответил он.

Американский лидер также выразил уверенность, что между этими двумя ситуациями есть очень большая разница.

Ранее Трамп заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что Трамп выражает больше доверия к Путину, чем к кому-либо из европейских союзников США.