Ле Пен поддержала Орбана в решении блокировать выдачу кредита Украине

Блокировкой кредита ЕС для Украины на €90 млрд премьер-министр Венгрии Виктор Орбан защищает национальные интересы своей страны. Об этом в соцсети Х написала лидер фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, приехав в Будапешт.

«Могу ли я злиться на страну за отстаивание своих интересов? Конечно, нет», — отметила политик.

Она также напомнила, что Венгрии жизненно важны поставки российской нефти, которую она получала по трубопроводу «Дружба» — до тех пор, пока Украина не воспользовалась ситуацией, чтобы заблокировать транзит под предлогом ремонта.

Орбан со своей стороны высказывался в поддержку Ле Пен в период ее уголовного преследования во Франции и публиковал посты в ее защиту после вынесения приговора. Он также называл главу праворадикальной партии будущим президентом.

Комментируя отказ поддержать заявление по итогам саммита лидеров ЕС, премьер Венгрии пояснил, что изменит свою позицию только после возобновления поставок по «Дружбе». Он также обвинил Евросоюз в действиях по указке украинского лидера Владимира Зеленского. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает действия Киева политическим шантажом, направленным на вмешательство в апрельские парламентские выборы в стране.