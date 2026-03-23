США назвали крайний срок урегулирования конфликта с Ираном

Вашингтон надеется заключить мирную сделку с Ираном не позднее 9 апреля 2026 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В США надеются, что в ближайшие дни при посредничестве Пакистана удастся наладить контакты с Ираном, заметил источник.

По его данным, завершение войны на Ближнем Востоке к 9 апреля позволит главе США Дональду Трампу посетить празднование Дня независимости Израиля (21-22 апреля).

В ходе церемонии, заметил источник, американскому лидеру вручат Премию Израиля — высшую государственную награду страны.

Ранее официальный представитель МИД Израиля Исмаил Багаи сообщил, что иранская сторона получила через посредников в дружественных странах послания от США.

По его словам, Иран дал на эти сообщения соответствующие ответы в соответствии с принципиальными позициями Исламской Республики. Он уточнил, что позиция страны в отношении Ормузского пролива и условий прекращения войны остается неизменной.