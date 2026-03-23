В ООН рассказали, занимается ли Гутерриш вопросом открытия Ормузского пролива

Генсек ООН Антониу Гутерриш продолжает активную работу над вопросом возобновления судоходства в Ормузском проливе.

© Газета.Ru

Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Могу сказать, что генеральный секретарь продолжает активно заниматься этой проблемой», — подчеркнул он.

При этом представитель Гутерриша не уточнил, в чем именно заключаются шаги генсека, направленные на решение данного вопроса.

23 марта иранское агентство Tasnim рассказало: режим прохода судов через Ормузский пролив не будет функционировать так, как было до нападения США и Израиля на Иран, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о якобы проведении переговоров с Тегераном.

9 марта президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас этот маршрут поставок нефти фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».