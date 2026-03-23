Премьер-министр Италии признала поражение на референдуме

Премьер Италии Джорджа Мелони в социальной сети X признала поражение на референдуме по вопросу о предложенной ее правительством реформы судебной системы и заявила о продолжении работы до конца срока.

Она отметила, что народ высказался и суверенитет остается за ним.

«Мы уважаем этот выбор, хотя остается горечь за потерянную возможность модернизировать Италию. Однако мы продолжим спокойно и добросовестно выполнять нашу работу на благо страны во исполнение мандата. Мы пойдем вперед решительно, ответственно и с уважением интересов итальянского нарда», — сказала она в видеообращении.

Согласно первым результатам голосования, против реформы высказались 54,47%. На голосование был вынесен технический вопрос об изменении конфигурации и расстановки позиций в судебно-следственной системе, являющейся независимой ветвью власти.

