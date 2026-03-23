Иран анонсировал новый правовой режим в Ормузском проливе

Иран намерен установить новый правовой режим в Ормузском проливе. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах исламской республики.

«Ситуация в Ормузском проливе будет формироваться с формированием нового правового режима [там]», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил деталей планируемых изменений.

Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что в последние 48 часов между Вашингтоном и Тегераном прошли весьма результативные переговоры, посвященные полному прекращению военных действий в регионе Ближнего Востока.

Глава Белого дома подчеркнул продуктивный характер диалога с иранской стороной. В связи с этим он распорядился приостановить на пятидневный срок удары по иранским объектам энергетики и электростанциям. Соответствующий приказ был направлен в Министерство обороны США. При этом ключевым условием является благополучное завершение текущих встреч. Как уточнил президент, диалог между государствами продлится на протяжении недели.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.