Иран прокомментировал сообщения о якобы ведущихся переговорах с США

Тегеран не вел никаких переговоров с Вашингтоном.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи, передает агентство FarsNews.

«У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны», — указал дипломат.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран имеют все шансы заключить мирное соглашение. Он также отметил, что надеется на ощутимый результат в переговорах Вашингтона и Тегерана.

По словам политика, США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные контакты о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.