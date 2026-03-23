Каллас рассказала, к чему приведут удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала решение президента США Дональда Трампа о пятидневной паузе в атаках по энергоинфраструктуре Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции Каллас заявила, что такие атаки могут привести к хаосу на Ближнем Востоке. Решение Трампа о паузе она назвала «весьма позитивным сигналом».

«Я считаю, что недавнее заявление о том, что атак на энергетическую инфраструктуру не будет, является весьма позитивным сигналом. Любые удары по инфраструктуре, как вы понимаете, приводят к хаосу в регионе и лишь еще больше обостряют этот конфликт», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что военные США приостанавливают удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Такое решение он объяснил успехами в переговорах. При этом позже иранская сторона заявила, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется.