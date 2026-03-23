Согласно норвежскому изданию Steigan, намерения Украины относительно продажи вооружений расходятся с западными представлениями о военной поддержке Киева. Автор публикации подчеркивает, что это "абсолютно не соответствует действительности", поскольку страна крайне нуждается в военном содействии для защиты своей независимости.

Издание утверждает, что украинское руководство планирует получить "миллиарды" от экспорта оружия. Исходя из этого, делается вывод, что понятие "борьба за свободу", о котором говорят украинцы и их союзники из Европы, имеет "иное значение".

Кроме того, в статье отмечается, что из-за масштабов коррупции, затрагивающей и оборонный сектор, полученные средства вряд ли будут направлены на развитие украинской экономики.