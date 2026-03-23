Мерц раскрыл детали переговоров с Трампом по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц поделился деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мерца, во время разговора он выразил Трампу свою озабоченность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также призвал к скорейшему прекращению огня. Кроме того, Мерц также поделился с главой Белого дома своими опасениями в связи с объявленными ударами по электростанциям в Иране.

«Я выразил ему свои опасения в связи с объявленными ударами по электростанциям в Иране. Я благодарен ему за то, что сегодня он заявил о переносе этих мер еще на пять дней и открыл возможность для немедленных и прямых контактов с иранским руководством», — заявил он.

Помимо этого, Мерц предложил Трампу помощь в урегулировании конфликта. Этот же вопрос Германия в данный момент обсуждает и с Израилем.

«Сейчас мы действительно делаем все, чтобы положить конец боевым действиям и обеспечить мирное урегулирование этого конфликта», — добавил Мерц.

Ранее Мерц заявил о плохих отношениях с Трампом.