В Иране раскрыли, на каких условиях будет завершен конфликт с США

Иран будет защищаться от Соединенных Штатов и Израиля до тех пор, пока противник не примет условия Тегерана. Среди них — твердые гарантии того, что агрессия не повторится, а также выплата репараций за пострадавшие объекты, пишет Tasnim в Telegram-канале со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам Fox Business, что Тегеран «очень хочет» заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, предварительный текст соглашения состоит из 15 пунктов, главный из которых — отсутствие ядерного оружия у Исламской Республики.

Американский лидер отметил, что если сделка не будет заключена в ближайшие пять дней, США продолжат бомбить Иран «изо всех сил».

Журналисты попросили собеседника раскрыть, готов ли Тегеран в действительности заключить сделку на условиях Вашингтона.

«Иран продолжит отвечать и защищаться в полной мере до тех пор, пока не достигнет цели, что агрессия не повторится, и пока не получит репарации», — подчеркнул источник.

По его оценке, Трамп допустил проведение переговоров в связи с тем, что в последние недели значительно усилилось давление на финансовые рынки.

Информированный источник в КСИР заметил, в свою очередь, что американскому лидеру необходимо «оторвать голову от мобильного телефона и посмотреть в небо». Он добавил, что США в ближайшие дни ожидают сюрпризы, разработанные военными корпуса.

«Трамп знает, что его ракеты и бомбы заканчиваются, надежды на военную победу и открытие Ормуза нет. С тем, чтобы сберечь вооружения, он прибегает к словесным атакам, которые также принесут ему еще больший позор», — разъяснил представитель корпуса.

Политический аналитик Мохаммад Маранди уточнил, что каждую неделю, когда открываются рынки нефти и газа, Трамп делает пафосные заявления с тем, чтобы снизить цены на энергоресурсы.

Эксперт констатировал, что на самом деле никаких переговоров не ведется, и у президента США нет возможности открыть Ормузский пролив.