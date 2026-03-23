Киев не пускает европейских инспекторов к нефтепроводу "Дружба"

Украина не допускает инспекторов из Евросоюза к работе на нефтепроводе "Дружба". Группа экспертов из ЕС прибыла на Украину еще 18 марта, однако до сих пор не получила разрешения

Европейские техники не могут оценить время и стоимость восстановления "Дружбы". Как отмечают украинские СМИ, в ближайшее время группу вряд ли допустят на место. "Это имело смысл перед саммитом ЕС, где был шанс разблокировать 90-миллиардный кредит для Украины, - считают в Киеве. - Сейчас же позиция Венгрии четкая и непоколебимая в этом вопросе".

В Брюсселе ситуацию с инспекторами комментировать отказываются. "На прошлой неделе мы отмечали, что существует группа экспертов, которые готовы к этой миссии, - заявили в Брюсселе. - Мы не имеем никакой новой информации по этому поводу".

17 марта Еврокомиссия заявила, что окажет техническую и финансовую поддержку Украине для возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Поставки нефти были главным условием, которое выдвигала Венгрия, блокирующая выделение Киеву кредита в размере 90 млрд евро и новый пакет антироссийских санкций. Однако киевский режим не проявил готовности к ремонту нефтепровода и возобновлению поставок. На саммите ЕС 19 марта Венгрия и Словакия отказались снимать вето на кредит и санкции. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит ни одного решения ЕС в пользу Украины, пока Киев не возобновит транзит нефти по "Дружбе".