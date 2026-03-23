В России объяснили, что стоит за словами Трампа о «продуктивных» переговорах с Ираном

Политолог Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление Дональда Трамп о «продуктивных» переговорах с Ираном и рассказал, что в реальности стоит за словами президента США.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». По его словам, по итогам этих встреч он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Американский лидер подчеркнул, что дискуссии продолжатся на этой неделе. Вместе с тем в МИД Ирана заявили, что между Тегераном и Вашингтоном «не было никаких переговоров». Представитель министерства подчеркнул, что Иран не контактировал с США — ни напрямую, ни через посредников.

Решение Трампа приостановить удары по энергосистеме Ирана — не результат реальных переговоров, а часть продуманного сценария, позволяющего США формально выйти из конфликта на Ближнем Востоке, отметил эксперт.

Трамп и его советники последние две недели искали возможность выйти из этой истории на Ближнем Востоке и придумали, судя по всему, следующее. Сейчас они заявляют, что ведутся какие‑то переговоры (про которые в Иране ничего не знают — я склонен считать, что никаких переговоров и не было), а затем они остановят военные действия. Без поддержки США Израиль не будет наносить удары по Ирану. После этого начнутся реальные переговоры, а США объявят, что уже одержали победу, что «уже завтра» новые переговоры закончатся успехом. При этом Иран оставит перекрытым Ормузский пролив, а Трамп скажет, что это не его проблема, что это проблема стран Залива, Европы, Японии, Кореи — кого угодно, но не его. Мол, мы проливом не пользуемся, мы всех уже победили. То есть здесь цель Трампа — заявить о победе, прекратить военные действия и переложить весь груз потерь на другие страны. Так он хочет выйти из конфликта. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Специалист добавил, что приостановка ударов США по Ирану не окажет существенного влияния на мировой энергетический рынок: ключевой фактор нестабильности — блокада Ормузского пролива — сохранится. При этом Иран использует данную ситуацию для выдвижения собственных условий.

«Приостановка ударов США по энергетическим объектам Ирана никак не отразится на мировом рынке. Пролив останется перекрытым, и поток нефти и газа из региона на мировой рынок не восстановится. Война может быть начата в одиночку, но закончить её можно только вдвоём. Поэтому у Ирана сейчас появился шанс отомстить за все предыдущие обиды, в том числе за убийства руководителей страны. Инструмент давления Тегерана — это блокада пролива. Американцы с этим ничего не могут сделать, поэтому заявляют, что война перешла в мирную стадию и идут переговоры. Но Иран, скорее всего, продолжит блокаду и выдвинет свои условия: выплата компенсаций, сворачивание американских баз и так далее», - сказал специалист.

