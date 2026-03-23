Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

Иран и США проведут переговоры в пакистанском Исламабаде.

Об этом в Telegram со ссылкой на источник сообщил израильский 9-й канал.

«Ведутся контакты по организации встречи высокопоставленных представителей Ирана и США в Исламабаде, столице Пакистана, уже на этой неделе», — приводятся в публикации слова высокопоставленного собеседника.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран имеют все шансы заключить мирное соглашение. Он также отметил, что надеется на ощутимый результат в переговорах Вашингтона и Тегерана.

По словам политика, США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.