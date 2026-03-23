Эпштейн помогал другу урегулировать дело с российской моделью

Финансист из США Джеффри Эпштейн помогал своему другу миллиардеру Леону Блэку урегулировать дело с обвинениями от российской модели Гузели Ганиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

По информации издания, Ганиева обвинила Блэка в изнасиловании и преследовании. При этом, она согласилась не предавать ситуацию огласке, если Блэк выплатит ей 100 миллионов долларов.

«Согласно документам минюста и интервью с осведомленными с ее претензиями людьми, Эпштейн был готов помочь», — сообщает источник.

Отмечается, что в рамках помощи Блэку Эпштейн написал Ганиевой письмо с угрозами. В нем он предостерег девушку от попыток шантажировать миллиардера и пообещал, что с ней могут «обойтись очень жестоко». Взамен он предложил ей выплаты по 50 тысяч долларов ежемесячно в течение двух лет.

Еще одной инициативой Эпштейна стало предложение главе крупной юридической фирме организовать задержание Ганиевой. Кроме того, он также уговорил Блэка привлечь частных детективов и организовать слежку за девушкой. Позже они предложили тайно записать несколько ее встреч с Блэком.

«Целью было подловить на записи ее признание в том, что Блэк никогда не домогался ее. Электронные письма показывают, что Эпштейн и Карп вместе составляли планы до и после некоторых этих контактов», — сказано в статье.

В итоге между Блэком и Ганиевой все же была заключена сделка — в общей сложности девушка должна была получить 18 миллионов долларов в течение следующих 15 лет. В обмен она подписывала соглашение о неразглашении, в котором заявила, что ее обвинения были ложью. Сам Эпштейн также получил 20 миллионов долларов за участие в урегулировании претензий. Впрочем, в 2021 году Ганиева все же подала в суд на Блэка — она заявила, что подписала соглашение находясь под давлением.

