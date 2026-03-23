Зеленский назвал государство, которое будет поставлять газ на Украину

Киев заинтересован в дополнительной поставке энергоресурсов, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, обсудил с ним поставки газа на Украину, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Мозамбик обладает одними из крупнейших в Африке запасами природного газа, особенно в бассейне Ровума. По предварительным оценкам, они составляют 2,8 трлн куб. м.

Украинский лидер заметил, что также обсудил с собеседником возможности противодействия вызовам безопасности, вопросы цифровизации и поставок продовольствия.

Политик не посчитал необходимым раскрыть детали возможных договорённостей с Мозамбиком, заметили журналисты.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* отметил, что эта новость адресована членам правящей партии «Слуга народа» для «оживления работы».

Парламентарий подчеркнул, что даже в том случае, если Зеленский действительно договорится с Мозамбиком, первые поставки не следует ожидать ранее 2029 года.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев может выделить на закупку газа около $2 млрд. Он уточнил, что идут переговоры о поставках с Грецией, Азербайджаном, США.

По его словам, необходимые средства представят европейские страны. В частности, Норвегия выделит грант на $100 млн.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.