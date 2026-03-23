Трамп захотел «ядерную пыль»

США в ходе своей операции добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление передает канал Fox News.

«Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке. Мы хотим "ядерную пыль". Мы захотим это. И, думаю, мы это получим», — отметил Трамп.

«Ядерной пылью» глава Белого дома ранее называл ядерные материалы на объектах в Фордо, Исфахане и Натанзе, которые подверглись бомбардировкам со стороны США в 2025 году. По словам американского лидера, США также стремятся не допустить появления у Тегерана ядерного оружия и нанести ущерб его ракетной программе.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам удалось уничтожить ядерный потенциал Ирана «до состояния пыли».