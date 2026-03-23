Трамп ответил на обвинения Ирана во лжи о переговорах

Между Соединенными Штатами и Ираном были проведены очень серьезные переговоры при участии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Так обвинения иранской стороны во лжи прокомментировал глава Белого дома Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

© Lenta.ru

«Им придется нанять более компетентных специалистов по связям с общественностью. (...) У нас были очень серьезные переговоры. Их проводили господин Уиткофф и господин Кушнер. Все прошло, я бы сказал, идеально», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп дал указание Министерству войны США приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам главы Белого дома, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий. Источник в иранском МИД вскоре опроверг заявления Трампа.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.