$8497.29

Зеленский высказался о награде для России после завершения конфликта

ТВ Центр

Запад должен сделать так, чтобы "у русских не было награды за эту войну". Такое заявление сделал утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Рассуждая о результатах встречи представителей Соединенных Штатов и Украины, предводитель киевского режима потребовал гарантии безопасности для своей страны такого уровня, чтобы они "были достаточными для мира — для надежного мира".

В противном случае, утверждает Зеленский, существует риск "вернуться к войне через несколько месяцев или лет" (цитаты по "Лента.ру").

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский до сих пор не стал мишенью для российских бойцов в ходе СВО, потому что нужен живым — не только России, но и всему миру. Все должны увидеть, "кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали".

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру. Москва неоднократно предупреждала о рисках, которые влечет за собой предпринятая странами НАТО и ЕС масштабная милитаризация Украины.