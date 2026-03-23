Санду назвала Украину основным источником контрабанды оружия в Молдавию.

Об этом сообщила президент Майя Санду.

«По контрабанде оружия источником является война на Украине и Приднестровский регион», — цитирует её РИА Новости.

Ранее румынские пограничники обнаружили на границе с Молдавией контрабандные боеприпасы, привезённые с Украины.

В докладе швейцарской неправительственной организации «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC) отмечалось, что поток оружия может хлынуть в Европу после окончания конфликта на Украине.