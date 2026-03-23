Mehr: В Иране назвали причину решения Трампа отсрочить удары по энергетике
Президент США Дональд Трамп своими словами об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана и переговорах с Тегераном хочет выиграть время для американских вооруженных сил. Об этом 23 марта сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление МИД Исламской Республики.
«Заявление президента США является частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации военных планов», — говорится в материале.
Ранее Трамп поручил Пентагону на пять дней отложить удары по объектам энергетики Ирана. По его словам, за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о полном завершении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома подчеркнул, что эти переговоры будут продолжены в течение этой недели.
Как писала «Парламентская газета», США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по объектам на территории Исламской Республики, в том числе в Тегеране. В ответ иранская сторона ударила по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.