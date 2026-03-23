В Иране надеются, что Россия не позволит США злоупотреблять Совбезом ООН

Тегеран ожидает, что Москва не позволит США использовать Совет Безопасности ООН в своих целях в конфликте против Исламской Республики. Об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорится в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

© МИД России

Дипломат выразил глубокое сожаление по поводу подхода некоторых стран, которые, следуя политике США, используют Совбез в качестве инструмента давления на Тегеран. По его словам, резолюция от 11 марта относительно ситуации в регионе является явным искажением фактов.

«Ожидается, что государства-члены Совета Безопасности, особенно Россия и Китай, а также другие страны, которые ценят принципы Устава ООН и международного права, не позволят США злоупотреблять Советом Безопасности для осложнения ситуации и совершения преступлений против Ирана», — подчеркнул Арагчи.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики еще раз подтвердил решимость страны защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. Министр сравнил угрозы нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана с военным преступлением и геноцидом. По его словам, если они будут реализованы, Тегеран ответит быстро и решительно.

До этого Арагчи заявил, что Исламская Республика, нанося удары по объектам в странах Ближнего Востока, реализует свое законное право на самооборону.