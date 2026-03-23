Объяснен смысл отказа Трампа от ударов по Ирану

В понедельник мировые СМИ облетела новость о том, что президент США Дональд Трамп пообещал воздержаться от ударов по электростанциям и энергетическим объектам Ирана сроком на пять дней. Такое решение, по его же словам, он принял после того, как на выходных Вашингтон и Тегеран провели «продуктивные переговоры».

Многими эта новость была воспринята чуть ли не как объявление лидером Америки 5-дневного перемирия, ведь Штаты намеревались нанести решительный удар по Исламской Республике в самое ближайшее время. Но что же за этим скрывается на самом деле?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран провели «продуктивные переговоры» в минувшие выходные и что он воздержится от военных ударов по иранским электростанциям и энергетическим объектам в течение пяти дней.

Эту новость глава Белого дома по придуманной им же традиции опубликовал в своей социальной сети Truth. И традиционным капслоком. Трамп заявил, что принял решение отложить угрозы нападения, основываясь на «тоне и направленности» обсуждений.

«Рад сообщить, что Соединённые Штаты Америки и страна Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и безоговорочного урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке. Основываясь на содержании и тональности этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений», – написал Трамп.

Цены на нефть резко упали после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что продолжающиеся переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном могут положить конец войне.

Нефть марки Brent, считающаяся мировым нефтяным эталоном, упала более чем на 7% и торгуется ниже 99 долларов за баррель, поднявшись ранее днём до 114 долларов за баррель. Американский бенчмарк WTI упал на 8% до 90 долларов за баррель, что примерно на 10 долларов ниже того уровня, на котором он торговался ранее днём.

Внимание, как и положено в случае с заявлениями Трампа, должно быть приковано к деталям, поэтому здесь можно уцепиться за многое, что указывает на то, что это вовсе не перемирие, а лишь временный отход от прежних угроз. Напомним, что ранее Трамп угрожал нанести удар по иранским электростанциям к вечеру понедельника, если Тегеран не позволит вновь открыть Ормузский пролив.

На прошлой неделе Трамп заявил, что не заинтересован в прекращении огня с Ираном: «Мы могли бы начать диалог, но я не хочу заключать перемирие». Это было, к слову, сказано в пятницу. Не так уж давно.

Казалось бы, альтернативы нет, настолько прямолинеен и непреклонен глава Белого дома. Да и каким-то потеплением в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не пахло уж точно. Но все эти суровые предупреждения американского лидера всегда в какой-то момент разбивались и неожиданные решения того же Трампа. Он и перемирия объявлял, и заявлял о том, что помирил враждующие стороны… Но никто потом ему не мешал без совещаний с кем-либо наносить удары по территории других стран, вмешиваться во внутренние дела других государств. В первые месяцы года Трамп уже наследил в Венесуэле, потом в Иране. И уж не знаем, что там у него дальше на очереди.

Так что же сейчас? О чём говорит заявление президента США? И не хочет ли Трамп тем самым попытаться обвести Иран вокруг пальца для подготовки к обещанному решительному удару?