Пока вы не уснули: временное прекращение ударов по Ирану и итоги переговоров Украины и США

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил о временном прекращении ударов по Ирану

© U.S. Navy/Zuma/TACC

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные прекращают удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после удачных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер заявил, что рад сообщить об «очень хороших и продуктивных» переговорах с Ираном в последние два дня, которые касаются «полного и окончательного прекращения боевых действий».

Читать новость полностью

Донбасс и выборы: раскрыты итоги переговоров Украины и США

Завершились двухсторонние переговоры между украинской и американской делегациями. Стороны, как обычно, заявили о прогрессе. Но что на самом деле происходило в Майами?

Переговоры, прошедшие в Майами, длились два дня: 21 и 22 марта. По их итогам обе стороны выпустили комплиментарные заявления. Глава СНБО Рустем Умеров сообщил о прогрессе: «Есть продвижения в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов». Спецпредставитель Трампа Уиткофф, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры «были сосредоточены на ключевых моментах, необходимых для определения прочной и надежной основы безопасности для Украины».

Читать новость полностью

В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

© Хасан Аббас/ТАСС

Война США против Ирана — не просто вооруженный конфликт, а незаконное вторжение. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Руди Кеннес в беседе с РИА Новости.

«Нет никакого конфликта между США, Израилем и Ираном. Это не конфликт. Конфликт — это между двумя сторонами. А то, что происходит — это вторжение и незаконные бомбардировки страны», — отметил евродепутат.

Читать новость полностью

Заявление Трампа обвалило цены на нефть

Стоимость нефти резко рухнула на фоне заявлений по поводу отсрочки ударов по иранским электростанциям, сделанных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство «Прайм».

Американский президент заявил, что решил поручить Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Соответствующее заявление Трамп сделал в своей соцсети Truth Social. После этого стоимость топлива упала на 9-10%.

Читать новость полностью

Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

Экспорт российской нефти через балтийские порты Усть-Луга и Приморск полностью остановился после налета беспилотников на Ленинградскую область. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

По их оценке, атака дронов стала крупнейшей для региона за все время. Через указанные порты Россия проводит до половины всего морского экспорта.

Читать новость полностью

В Сети начали активно обсуждать забытое «пророчество» Жириновского

Пользователи соцсетей вспомнили о забытом «пророчестве» основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщает «Царьград», политик считал, что третья мировая война может начаться в 2027 году.

Поводом для обсуждений стали кадры, на которых Жириновский рассуждает о возможных глобальных конфликтах будущего. Жириновский отмечал, что мир постепенно приближается к моменту, когда накопившиеся противоречия могут перейти в силовую фазу.

Читать новость полностью

Пугачева ушла в отрыв на Кипре после расставания с Галкиным*

Алла Пугачева покинула Россию вслед за мужем Максимом Галкиным* четыре года назад. 76-летняя артистка вынуждена скитаться по миру. Сейчас она живет на Кипре и ведет жизнь простой домохозяйки: ходит по магазинам и воспитывает детей-подростков Гарри и Лизу.

Здоровье не позволяет Алле Борисовне путешествовать по миру. Зато ее 49-летний муж ни в чем себе не отказывает. Максим* то на гастролях, то в отпуске. Иноагент колесит по свету, пока жена ведет домашние дела.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов

Читать новость полностью

Ксения Собчак не смогла купить исторический особняк в Москве

Журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак не смогла купить исторический особняк в Малом Власьевском пер. в центре столицы, следует из протокола торгов.

«Предмет аукциона – продажа находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества: здания площадью 529,6 кв. м, <...> местоположение: Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Хамовники, Малый Власьевский пер., д. 4, стр. 1, являющегося объектом культурного наследия регионального значения», – говорится в документе.

Читать новость полностью

СМИ: Роскомнадзор мог ослабить блокировку Telegram

Роскомнадзор мог ослабить блокировку мессенджера Telegram. Ранее показатель неудачных запросов к доменам сервиса достигал 77–79 процентов, однако 23 марта он уменьшился.

Согласно данным Downdetector, сегодня этот показатель снизился до 55 процентов. В ведомстве официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Читать новость полностью

Умер владелец OnlyFans Радвинский

© Соцсети

Леонид Радвинский, владелец популярной онлайн-платформы OnlyFans, скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.

Читать новость полностью