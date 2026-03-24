В Турции предположили, от чего зависит окончание конфликта на Ближнем Востоке

Перспективы завершения ближневосточного конфликта зависят от динамики энергетических рынков, а также давления экономических факторов на стороны, пишет турецкое издание Ekonomim.

США планируют завершить конфликт с Исламской Республикой Иран 9 апреля, сообщил в понедельник портал Ynet со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

"Рост цен на нефть усиливает давление на все стороны и влияет на сроки конфликта", - поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, затягивание боевых действий ведет к росту издержек не только для участников вооруженного противостояния, но и для глобальной экономики.

Прежде всего речь идет об увеличении стоимости энергоносителей и росте инфляционного давления.