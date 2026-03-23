Обстановка вокруг Ормузского пролива накаляется: что пишут зарубежные СМИ

Предъявленный президентом США Дональдом Трампом ультиматум Ирану, а также перспективы завершения ближневосточного конфликта, оказались в центре внимания западных СМИ. Самые интересные статьи в обзоре «Рамблера».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ на агрессию иранские военные начали бить по Израилю, а также по военным объектам США на территории Ближнего Востока. Тегеран перекрыл и Ормузский пролив, что вызвало резкий рост цен на нефть и газ.

Американский лидер Дональд Трамп в 02:44 (по московскому времени) 22 марта предупредил, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, включая самую крупную, в том случае, если Иран через 48 часов не позволит судам свободно проходить через Ормузский пролив. В Иране пообещали масштабный ответ в случае выполнения Вашингтоном этой угрозы.

Ультиматум президента США Дональда Трампа «повысил градус конфликта, который длится уже четвертую неделю и не демонстрирует признаков деэскалации», констатировало агентство Bloomberg.

«Трамп, вынужденный снижать стремительно растущие цены на нефть, заявил, что Иран должен «полностью и без каких-либо угроз» открыть жизненно важный водный путь для поставок энергоносителей», - отмечается в статье.

В свою очередь газета The Washington Post обратила внимание на то, что американцы смотрят на резко растущие цены на бензин на АЗС, а республиканцы «нервничают из-за экономических последствий просьбы Пентагона выделить 200 миллиардов долларов на замену боеприпасов».

При этом на Ближний Восток направляется дополнительный американский контингент численностью 4,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, включая батальонную десантную группу с вертолетами, истребителями F-35 и бронетехникой.

«Американские и израильские силовики все чаще рассматривают как возможный финал войны битву за контроль над Ормузским проливом и ключевыми энергетическими объектами», - говорится в статье.

А британское издание The Economist уверено, что в Белом доме пока так и не смогли придумать, как закончить войну в Иране с наименьшими потерями. По мнению журналистов, у американской администрации есть четыре варианта действий в сложившейся ситуации, и все они плохие.

«Стало окончательно ясно, что Америка вступила в эту войну с ошибочной стратегией - начиная с того, что не предвидела, что Иран перекроет пролив», - говорится в статье.

Среди вариантов, из которых сейчас может выбирать Трамп, издание назвало переговоры, уход из региона, продолжение военных действий «в том же духе» и дальнейшую эскалацию. При этом каждый из этих вариантов содержит свои риски, так как Иран не готов идти на уступки, а США будут требовать, чтобы Тегеран ограничил не только ядерную, но и ракетную программы.

«Эскалация будет чревата риском. Морским пехотинцам после захвата иранских островов затем придется их удерживать - вне всяких сомнений, под регулярными ударами беспилотников. Для рейда же по ядерным объектам Ирана спецназовцам придется обезвредить неприятеля на несколько дней», - считает издание.

Опасения по поводу дальнейшей эскалации в регионе высказал и телеканал CNN, обратив внимание на то, что «красная линия», которую уже прочертил Трамп своим ультиматумом, ведет войну с Ираном «по роковому пути».

«Если президент отдаст приказ об ударах по электростанциям, он, скорее всего, спровоцирует самые серьезные ответные действия Ирана за все время, которые могут разнести в пыль мировые нефтяные рынки. Если же он ничего не сделает, то позволит лидерам Ирана продемонстрировать свою способность бросать вызов военной мощи США и Израиля, несмотря на серьезное превосходство противника в вооружении», - заметили журналисты.

Отметим, что 23 марта Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Он сообщил, что по итогам этих переговоров он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

В свою очередь в МИД Ирана сегодня заявили, что между Тегераном и Вашингтоном «не было никаких переговоров». Представитель министерства подчеркнул, что Иран не контактировал с США - ни напрямую, ни через посредников.