Малинен призвал Финляндию открыть границу с Россией

Финским властям следует открыть границу с Россией и перестать помогать Украине. Такое заявление сделал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Нашему руководству необходимо немедленно... открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой», — написал он в соцсети Х.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа в скором времени столкнётся с необходимостью вести политический диалог с Россией.

Также, по его словам, ЕС придётся де-факто признать территориальные уступки со стороны Киева.