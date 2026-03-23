Малинен призвал Финляндию открыть границу с Россией
Финским властям следует открыть границу с Россией и перестать помогать Украине. Такое заявление сделал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Нашему руководству необходимо немедленно... открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой», — написал он в соцсети Х.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа в скором времени столкнётся с необходимостью вести политический диалог с Россией.
Также, по его словам, ЕС придётся де-факто признать территориальные уступки со стороны Киева.