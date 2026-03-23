Отказ поддержать США на Ближнем Востоке укрепил позиции Стармера

Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера не оказывать поддержку Соединённым Штатам в конфликте с Ираном неожиданным образом улучшило его политическое положение на родине.

Об этом сообщает Politico.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование британским коллегой из-за нежелания помогать Вашингтону на Ближнем Востоке. Американский лидер сравнил его с Уинстоном Черчиллем, отметив, что Стармеру далеко до величия предшественника. Однако глобальные потрясения сыграли политику на руку.

«Они укрепили, по крайней мере на данный момент, шаткое положение Стармера внутри страны», — подчёркивается в публикации.

Из-за ошибок глава кабмина стал одним из самых непопулярных премьеров в истории государства. Но на фоне кризиса его позиции оказались прочнее, чем у возможных преемников — министра здравоохранения Уэса Стритинга и бывшего вице-премьера Анджелы Рэйнер, отмечает издание.

«Действительно ли мы хотели бы видеть Анджелу или Уэса за столом переговоров НАТО?» — задался вопросом депутат от правящей партии.

Однопартийцы одобряют подход лидера: он «не поддался на провокации» Трампа, осудил американо-израильскую операцию, но при этом выступил за защиту союзников от возможных шагов Ирана.

Ранее издание The Telegraph писало, что Стармер отказался отправлять военные корабли в Ормузский пролив после просьбы американского лидера. Газета подчёркивала, что отказ Лондона может привести к обострению разногласий между британским премьером и Трампом.