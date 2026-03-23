Трамп анонсировал новый раунд переговоров США и Ирана

Новый раунд переговоров Ирана и США запланирован на 23 марта. Об этом журналистам сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы собираемся переговорить сегодня, скорее всего, по телефону», — рассказал глава государства.

22 марта президент Соединенных Штатов пригрозил Ирану уничтожением ряда электростанций, если Исламская Республика в течение 48 часов не снимет блокаду Ормузского пролива.

На следующий день Трамп заявил, что у Вашингтона состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Тегераном. На этом фоне хозяин Белого дома приказал американским военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней — в это время стороны должны провести новые встречи. При этом телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что Исламская Республика в последнее время не контактировала с администрацией президента США.

11 марта представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что проведение встречи президента РФ Владимира Путина с коллегой из Ирана Массудом Пезешкианом в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее российская сторона продолжает диалог с руководством Исламской Республики, подчеркнул он.