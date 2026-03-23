Иран поблагодарил Россию за поддержку

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе беседы иранский дипломат выразил признательность российскому руководству за весомую поддержку, которую Москва оказывает Тегерану в условиях продолжающегося военного противостояния с США и Израилем. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД РФ подчёркивается, что Аракчи поблагодарил за разноплановую помощь, включая дипломатическое сопровождение и поставки гуманитарных грузов. Разговор министров состоялся на фоне нового витка дипломатической активности вокруг иранского кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, прошедшие за последние два дня встречи были «очень хорошими и продуктивными». В качестве жеста доброй воли американский лидер распорядился приостановить на пять дней военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре — при условии, что переговорный процесс продолжит развиваться успешно.

Это первое официальное подтверждение прямого диалога между сторонами после начала военной операции 28 февраля. Конфликт, затронувший объекты энергетики и ядерной инфраструктуры Ирана, а также приведший к блокировке Ормузского пролива, вызвал серьёзные опасения у мирового сообщества. Москва неоднократно призывала к деэскалации и дипломатическому решению.