В МИД Ирана отреагировали на заявление Трампа

В МИД Ирана назвали попыткой выиграть время слова президента США Дональда Трампа о пятидневной отсрочке ударов по иранской энергетике. Об этом сообщает Al Mayadeen.

В МИД Ирана заявили, что между Тегераном и Вашингтоном «не было никаких переговоров». Представитель министерства подчеркнул, что Иран не контактировал с США - ни напрямую, ни через посредников.

«Никаких переговоров не велось и не будет», - заявил он.

Иранские дипломаты также связывают заявления президента США с попытками снизить цены на энергоносители. В МИД страны подчеркнули, что Трамп отказался от нападений на объекты критической инфраструктуры «перед лицом неизбежного ответа Ирана».

По данным Al Mayadeen, высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана заявил, что «психологическая война» не поможет США вернуть Ормузский пролив к довоенному состоянию и «восстановить спокойствие на энергетических рынках».

Заявление Трампа обвалило цены на нефть

В 02:44 (по московскому времени) 22 марта Трамп предъявил Тегерану жесткий ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет разблокирован, США уничтожат крупнейшие электростанции Ирана. Тегеран заявил, что в случае атак США иранские военные обесточат весь Персидский залив.

На следующий день, 23 марта, Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Трамп сообщил, что по итогам этих переговоров он поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Трамп подчеркнул, что переговоры продолжатся на этой неделе.