Приостановку ударов по энергосистеме Ирана сочли «проигрышем» Трампа

$8497.29

Политолог счёл «проигрышем» Трампа приостановку ударов по энергосистеме Ирана

Говорит Москва

Президент США «отступает» из-за дороговизны военной операции. Его шаг «совершенно обоснованный», подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

«В Иране также политический режим совершенно стабильно остаётся на своих местах. Убивают одних командиров, на их место заступают другие. Поэтому США именно в политическом плане, если вычесть военный аспект, не добились каких-то существенных успехов. Дональд Трамп отступает, поскольку эта война очень дорогая. До конца марта военная операция США в Иране более или менее будет завершена. И с политической, и с экономической точки зрения завершение военной операции является совершенно обоснованным. С одной стороны, это можно назвать проигрышем с политической точки зрения в аспекте того, что Трамп говорил, что они стремятся к смене политического режима».

Сегодня Дональд Трамп сообщил о переговорах США и Ирана. Они проходили в течение последних двух дней, заявил американский лидер. Кроме того, президент США заявил, что поручил министерству войны на пять дней отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, однако, что исламская республика не вела и не ведёт переговоры с США.