СМИ: у Ирана не было ни прямых контактов с США, ни через посредников

У стороны Ирана не было ни прямых контактов с США, ни через посредников. Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на источник.

«Никакой как прямой, так и при посредничестве, связи с Трампом нет. Трамп после того, как услышал, что (иранскими — ред.) целями станут все электростанции (на Ближнем Востоке — ред.) отступил», — сказал он журналистам.

В понедельник, 23 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, и он прикажет военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

По словам президента, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

21 марта российский глава Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.