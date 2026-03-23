Политолог: Трамп продолжит продавать Европе оружие для Украины

Политолог Журавлев: Трамп продолжит продавать Европе оружие для Украины
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не станет бесплатно поставлять оружие Украине или демонстрировать политическую поддержку.
«Что именно мы понимаем под поддержкой Украины Трампом? Американцы сами там не воюют, бесплатное оружие не поставляют», — отметил собеседник издания.
При этом он уточнил, что оружие для Украины покупает Европа, а от этого американский лидер не откажется, ведь чем больше и активнее покупают, тем лучшем. Тем не менее, по словам Журавлева, ссориться с Россией Вашингтону сейчас тоже неинтересно, поскольку в этом случае Москва последовательно встанет на сторону Ирана.
Именно по этой причине, по мнению эксперта, президент США ни политически, ни финансово поддерживать Украину не будет, но и от продажи оружия Европе он не откажется, потому что это выгодно для экономики Соединенных Штатов.
В связи с этим, как заметил собеседник издания, будет так, как и было прежде: Штаты продолжат зарабатывать на украинском конфликте, но не будут вмешиваться. Кроме того, Журавлев обратил внимание на то, что те политические ястребы, которые раньше подталкивали Трампа к участию в украинском конфликте, теперь схожим образом подталкивают его в сторону Ирана.