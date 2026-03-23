Трамп приказал остановить удары по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал указание Пентагону остановить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики Иран на 5 дней. Об этом американский лидер написал на странице в соцсети Truth Social.

Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Иран идет четвертую неделю. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия.

США пригрозили уничтожить военный потенциал страны и призвали иранцев свергнуть режим. Тегеран же указывал на то, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговорного процесса.

Читайте материал: В США пришли в ярость от решения Трампа по Ирану