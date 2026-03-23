НАБУ вызвало на допрос друга Зеленского

Lenta.ru

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос депутата Верховной Рады и друга президента страны Владимира Зеленского по совместной работе в студии «Квартал 95» Юрия Корявченкова. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что вызов на допрос Корявченков получил после того, как вернулся на Украину, он пообещал детективам явиться. Как указывает издание, покидал республику нардеп незадолго до вручения подозрений другим депутатам по делу о выплатах за голосования в Раде.

В НАБУ уточняли, что детективами была выявлена схема передачи денег среди представителей партии «Слуга народа». Участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Раде.